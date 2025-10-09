Treinador do Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, morre aos 69 anos

“O Club Atlético Boca Juniors comunica, com profunda tristeza, a morte de Miguel Ángel Russo. Miguel deixa uma marca indelével na nossa instituição e será sempre um exemplo de alegria, carinho e dedicação. Estamos com a sua família e entes queridos neste momento de luto. Adeus, querido Miguel”, escreveu o clube de Buenos Aires nas redes sociais.



Segundo a agência EFE, o técnico argentino tinha sido diagnosticado com cancro da próstata em julho de 2017 e, depois, da bexiga, mas decidiu continuar a treinar, na altura na Colômbia, ao comando do Milionarios.



Desde o final de setembro deste ano que o seu estado de saúde se agravou e encontrava-se de baixa médica, a receber cuidados em casa, depois de, nesse mesmo mês, ter sido internado por três vezes, numa delas devido a uma infeção urinária.



Na terça-feira, o Boca Juniors já tinha informado que Miguel Ángel Russo encontrava-se “internado em casa, com prognóstico reservado, recebendo cuidados constantes da sua equipa médica e da equipa médica do clube”.



O último encontro em que liderou o Boca Juniors foi no empate com o Central Córdoba (2-2), em 22 de setembro, e, desde então, as suas funções foram asseguradas interinamente pelo adjunto Claudio Ubeda nas partidas com Defensa y Justicia e Newell’s Old Boys.



Com carreira de treinador iniciada em 1990, Miguel Ángel Russo estava a cumprir a terceira passagem pelo Boca Juniors, depois de 2007 e 2020/21, sendo que o regresso confirmou-se em junho deste ano e a estreia no banco aconteceu diante do Benfica (2-2), no arranque do Mundial de clubes que decorreu nos Estados Unidos.



Além do Boca Juniors, Russo treinou vários outros clubes na Argentina, como Lanús, Rosario Central, Vélez Sarsfield ou San Lorenzo, mas foi com os ‘xeneizes’ que alcançou o principal feito da sua carreira como técnico, com a conquista da Taça Libertadores em 2007, frente aos brasileiros do Grêmio.

