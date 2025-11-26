Treinador do Braga quer vencer Rangers que precisa de pontuar

O encontro entre o Glasgow Rangers e o Sporting de Braga está agendado para as 20:00, no Ibrox Stadium.





Dados curiosos





SC Braga é quinto classificado na fase de liga da Liga Europa. Levava 3 vitórias seguidas, mas escorregou na última jornada na receção ao Genk (3-4).



Outros resultados na Liga Europa: 1-0 Feyenoord (casa), 2-0 Celtic (fora), 2-0 Estrela Vermelha (casa).



Braga está a fazer um melhor arranque do que na época passada.



Já igualou o número de vitórias alcançadas na última edição da Liga Europa (3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 10 pontos) e está a um empate de igualar a pontuação da temporada passada, que não foi suficiente para passar à próxima fase (25º classificado).



O histórico dá vantagem ao clube da casa. Este é o quinto encontro entre os dois emblemas. O SC Braga perdeu três dessas partidas e só venceu uma, nos quartos de final da Liga Europa, por 1-0, na temporada 2021/22.



Mas o Rangers ocupa a última posição da tabela nesta fase de liga, com 0 pontos somados, concluídas quatro jornadas (atravessa a sua pior série de sempre na Liga Europa).



Em conferência de imprensa antes do jogo da quinta jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol, Carlos Vicens desvalorizou a instabilidade no clube escocês, que despediu alguns dos seus diretores nos últimos dias."Temos que estar completamente alheios a esse ruído", disse o técnico espanhol aos jornalistas, desvalorizando o facto de o Rangers ainda não ter pontuado nesta competição."Para mim, esta classificação, neste novo formato, tanto da Champions como da Europa League, diz pouco", vincou.O Sporting de Braga encontra-se no quinto lugar da classificação, com nove pontos (três vitórias e uma derrota), o que lhe garante, para já, o apuramento direto, destinado aos oito primeiros. As equipas do nono ao 24.º lugar terão de disputar um play-off."O que este novo formato faz é que haja muitos jogos com adversários de diferentes níveis. É mais imprevisível. Por isso, acho que não devemos prestar atenção a essa classificação mas sim ao que podemos encontrar no estádio amanhã, que é um rival onde é certo que vai sair agressivo perante os seus adeptos para poder dar-lhes uma alegria", alertou Vicens.O treinador prometeu uma "equipa com a personalidade para se tentar impor", garantindo que o Sporting de Braga "vai entrar no jogo para ganhar"."Não acho que possamos pensar de outra maneira que não seja tratar de fazer o nosso jogo", disse, acrescentando: "Sabemos que as coisas podem não sair sempre como queremos, mas quando não saem como queremos, temos que ser uma equipa competitiva, aguerrida, unida, que é capaz de ultrapassar momentos difíceis no jogo".Já o médio Rodrigo Zalazar antecipa "um jogo difícil, com muita intensidade"."O Rangers é um clube com muita história e bons jogadores, mas passámos esta semana a preparar-nos e vamos dar o nosso melhor", garantiu o uruguaio.Na última jornada da Liga Europa, os minhotos sofreram um desaire caseiro inesperado com o Genk (4-3).Mesmo assim, o Sporting de Braga encontra-se no quinto lugar da classificação, com nove pontos (três vitórias e uma derrota), o que lhe garante, para já, o apuramento direto, destinado aos oito primeiros.O próximo adversário, o Rangers, que conta com o português Chermiti no plantel, ainda não pontuou na Liga Europa e atravessa uma fase difícil no campeonato escocês, no quarto lugar, a nove pontos do líder Hearts.No entanto, o Rangers, sob o comando do técnico alemão Danny Rohl, mostrou sinais de recuperação, somando quatro vitórias consecutivas no campeonato, intercaladas com derrotas com a Roma na Liga Europa (0-2) e com o rival Celtic para a Taça da Liga (3-1).O fator casa, num estádio com capacidade para 50 mil adeptos, e o histórico desfavorável do Braga em Glasgow, que perdeu sempre nas últimas visitas (3-1 em 2022 e 3-2 em 2020), auguram dificuldades para a equipa de Carlos Vicens.