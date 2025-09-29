Treinador do Chelsea e Pedro Neto elogiam Mourinho e esperam Benfica diferente

"É um grande privilégio defrontar o José amanhã [terça-feira.] É uma lenda para este clube, mas não só para este clube, para diferentes clubes", disse aos jornalistas, na conferência de imprensa de antevisão da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.



Maresca considera que Mourinho é uma "lenda no clube" devido aos três títulos nacionais que ganhou enquanto treinador dos 'blues', mas também em Itália, onde comandou o Inter de Milão e a Roma, e noutros clubes que dirigiu.



O técnico italiano acredita que o jogo de terça-feira contra o Benfica será "completamente diferente do do Mundial de Clubes" e admitiu que a preparação está a ser "mais difícil" porque Mourinho só está no posto há três semanas.



Referindo que o português joga frequentemente com diferentes formações, Maresca disse ter dois a três planos diferentes para o jogo contra as 'águias' porque "ele mostrou ao longo da carreira o quão bom consegue ser".



Também o jogador Pedro Neto mostrou respeito pelo técnico do Benfica, que considera "um dos melhores treinadores de sempre".



"Enquanto português, será um orgulho jogar contra Mourinho [devido] aquilo que ele representa para o clube e para os portugueses, a oportunidade que deu aos portugueses jogarem nos melhores clubes em todo o mundo e treinadores treinarem os melhores clubes", disse.



Neto também acredita que a equipa que o Chelsea vai defrontar "em termos táticos, será um Benfica diferente" daquele que a formação londrina derrotou por 4-1 no Mundial de Clubes.



Apesar de os londrinos terem tido uma série de maus resultados na Primeira Linga inglesa, com "pontos perdidos devido a erros próprios", Neto garante que o ambiente é positivo.



"Amanhã [terça-feira] temos oportunidade para mostrar o que conseguimos fazer e vamos fazer tudo para ganhar o jogo", avisou.



Sobre o facto de, a certa altura, se ter falado da hipótese de ser contratado pelo Benfica, Neto confirmou, mas disse que está contente com a forma como a carreira evoluiu e por estar a representar o Chelsea.



O Benfica defronta o Chelsea na segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões em futebol na terça-feira às 20:00 em Stamford Bridge.