Treinador do Club Brugge quer ultrapassar fase negativa frente ao Benfica

"A última vez que disputei a Liga dos Campeões foi como jogador. Estou entusiasmado e ansioso por esta oportunidade, tal como a equipa, que já chegou até aqui de forma incrível. É uma grande oportunidade de deixar a nossa marca na competição”, observou o técnico inglês, em conferência de imprensa.



Scott Parker espera que o duplo confronto com a equipa lisboeta possa constituir-se como um “ponto de viragem” e ajudar o tricampeão belga a ultrapassar o ciclo de maus resultados, com uma única vitória conquistada nos últimos 10 jogos, a maioria dos quais no campeonato, no qual ocupa o quarto lugar, a 20 pontos do líder Genk.



“Houve grandes melhorias nas últimas semanas na forma como a equipa joga. Temos estados muito sólidos, mas não temos alcançados vitórias. Mas esta é uma prova completamente diferente, a eliminar, que todos os jogadores querem disputar”, assinalou o treinador, de 42 anos.



Scott Parker exigiu “ousadia” aos seus atletas, para continuar a boa caminhada europeia, na qual terminou à frente de Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen no Grupo B da primeira fase e apenas atrás do FC Porto, que venceu por 4-0 fora e perdeu pela mesma margem em casa, ainda sob o comando técnico do antecessor, Carl Hoefkens.



“É claro que fiquei muito impressionado [com o desempenho na primeira fase da Liga dos Campeões]. Era um grupo muito difícil e competitivo e o facto de o clube ter conseguido os oitavos de final foi um feito notável”, observou.



Scott Parker está consciente do “perigo que representa o Benfica”, uma “equipa muito bem organizada, intensa e difícil de ‘quebrar’, com boa técnica, um ataque ameaçador e vários jogadores capazes de provocarem problemas” aos adversários.



“É uma oposição diferente da que encontramos no campeonato. Vai colocar-nos dificuldades, mas nós também temos qualidade”, notou o treinador inglês, que destacou a “história” nesta eliminatória do avançado ucraniano Roman Yaremchuk, transferido esta época do Benfica para o Club Brugge.



Scott Parker falou também das “boas recordações” que guarda de José Mourinho, “um treinador de classe mundial”, que orientou o atual técnico do Club Brugge quando jogava no Chelsea, lembrando “o carisma” do português.



O jogo entre Club Brugge e Benfica, o primeiro entre os dois clubes, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, realiza-se na quarta-feira, no estádio do tricampeão belga, com início às 20:00 e arbitragem do italiano Davide Massa.