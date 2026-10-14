Futebol Internacional
Treinador do Copenhaga diz que Braga será "grande desafio"
O treinador do Copenhaga afirmou hoje que o duelo com o Sporting de Braga, da Liga Conferência de futebol, vai ser um “grande desafio” para a equipa dinamarquesa e recordou a última campanha dos minhotos na Liga Europa.
“Vamos defrontar uma equipa que, na última temporada, foi quase finalista da Liga Europa. Só não foi à final porque no segundo jogo das meias-finais com o Friburgo atuou com 10 jogadores praticamente a partir do apito inicial”, afirmou Bo Svensson.
O técnico de 47 anos, que falava aos jornalistas em conferência de imprensa no Centro de Treino de Frederiksberg, nos arredores de Copenhaga, referia-se à segunda mão das meias-finais da Liga Europa de 2025/26, que o Sporting de Braga perdeu em Friburgo (3-1) e em que Dorgeles foi expulso logo aos sete minutos. No primeiro jogo, os minhotos tinham vencido por 2-1.
“Por isso mesmo, este jogo será um grande desafio para nós. Sabemos que vamos ter uma equipa muito boa pela frente, uma equipa experiente e habituada às provas europeias", referiu Svensson.
Para o antigo defesa e internacional dinamarquês, o Copenhaga, para poder chegar longe na Liga Conferência, tem de se habituar a defrontar equipas como o Sporting de Braga.
“Queremos terminar a fase de liga nos primeiros lugares para depois tentarmos lutar pela final. Se queremos ir longe, vamos ter de medir forças com as melhores equipas”, frisou.
Na conferência de imprensa, a antevisão do encontro com o Braga, da primeira jornada da Liga Conferência, acabou por cair para segundo plano devido às noticias locais que dão conta que o clube está venda e que poderá ter brevemente novos proprietários.
O Copenhaga, o atual líder do campeonato da Dinamarca, recebe o Sporting de Braga, na quinta-feira, às 20:00 (horas de Lisboa), no Estádio Parken, recinto onde, recentemente, Portugal bateu a Dinamarca (4-2), em encontro da Liga das Nações.
O técnico de 47 anos, que falava aos jornalistas em conferência de imprensa no Centro de Treino de Frederiksberg, nos arredores de Copenhaga, referia-se à segunda mão das meias-finais da Liga Europa de 2025/26, que o Sporting de Braga perdeu em Friburgo (3-1) e em que Dorgeles foi expulso logo aos sete minutos. No primeiro jogo, os minhotos tinham vencido por 2-1.
“Por isso mesmo, este jogo será um grande desafio para nós. Sabemos que vamos ter uma equipa muito boa pela frente, uma equipa experiente e habituada às provas europeias", referiu Svensson.
Para o antigo defesa e internacional dinamarquês, o Copenhaga, para poder chegar longe na Liga Conferência, tem de se habituar a defrontar equipas como o Sporting de Braga.
“Queremos terminar a fase de liga nos primeiros lugares para depois tentarmos lutar pela final. Se queremos ir longe, vamos ter de medir forças com as melhores equipas”, frisou.
Na conferência de imprensa, a antevisão do encontro com o Braga, da primeira jornada da Liga Conferência, acabou por cair para segundo plano devido às noticias locais que dão conta que o clube está venda e que poderá ter brevemente novos proprietários.
O Copenhaga, o atual líder do campeonato da Dinamarca, recebe o Sporting de Braga, na quinta-feira, às 20:00 (horas de Lisboa), no Estádio Parken, recinto onde, recentemente, Portugal bateu a Dinamarca (4-2), em encontro da Liga das Nações.