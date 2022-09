Treinador do Eintracht ansioso pelo hino Champions com "forte" Sporting

"Estamos entusiasmados por recebermos a recompensa por um desempenho excelente na última época e ansiosos por ouvir o hino da Liga dos Campeões pela primeira vez no nosso estádio", disse Oliver Glasner, citado pela página oficial da UEFA na Internet.



O técnico austríaco conduziu a equipa germânica à conquista da última da Liga Europa na temporada de 2021/22, seguindo agora o conjunto de Frankfurt na 10.ª posição da 'Bundesliga', à quinta jornada, após ter sido 11.º classificado na época anterior.



"Vamos defrontar um forte adversário, mas temos estado em boa forma ultimamente e queremos presentear os nossos adeptos com outra grande noite", afirmou ainda.



O médio internacional suíço Djibril Sow revelou ter ficado com "pele de galinha" ao ver os logótipos e decoração da principal prova europeia de futebol no recinto de Frankfurt.



"Temos de levar essa energia positiva para o jogo. Há que representar o Eintracht da melhor maneira possível e jogar o futebol que nos deu tantos elogios na última temporada", disse.



Quarta-feira, o desafio entre Sporting e Eintracht Frankfurt começa às 17:45 horas (em Lisboa), sob arbitrarem do israelita Orel Grinfeeld.



No outro encontro do agrupamento D da 'Champions', o clube inglês Tottenham recebe o francês Marselha, pelas 20:00 horas.