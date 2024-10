Treinador do Feyenoord quer "ferir" Benfica depois da goleada na pré-época

"Vão ser duas equipas diferentes em relação à pré-época. Nessa altura, havia muitas interrogações sobre vários jogadores da nossa equipa. Apesar de ter sido um jogo particular, (a goleada) não deveria ter acontecido", começou por dizer Biran Priske, em conferência de imprnsa.



Na antevisão ao encontro de quarta-feira, da terceira jornada da fase de liga, o técnico dinamarquês, que substituiu Arne Slot no comando do conjunto de Roterdão, disse que, desde a derrota por 5-0, em julho, no Estádio da Luz, foi "encontrada uma base e a equipa tem vindo a progredir".



"Entre a equipa que jogou aqui há três meses e no último jogo, no sábado, com o Go Ahead Eagles (vitória por 5-1, na Liga neerlandesa) mantiveram-se apenas dois jogadores e isso diz muito sobre o momento em que ocorreu aquele jogo na pré-época", salientou o técnico.



Contudo, Priske admitiu que o Feyenoord vai enfrentar "uma mão cheia de desafios" no Estádio da Luz, perante um Benfica que tem "um novo treinador, que trouxe ideias diferentes, uma nova vida à equipa e bom futebol".



"Destruiu completamente o Atlético de Madrid", frisou, antes de confessar o "enorme respeito pelo Benfica" e tecer elogios às 'águias': "Tem muita qualidade, não só individualmente, como coletivamente. São muito fortes nas bolas paradas, já marcaram vários golos dessa forma esta época".



Ainda assim, garantiu que o Feyenoord vai entrar na Luz com a intenção de "ferir o Benfica" e lutar pela vitória.



"Também teremos a oportunidade de os ferir. Na Liga dos Campeões, temos de lutar e queremos lutar com os melhores. Vimos aqui para jogar o nosso futebol e queremos vencer", disse o técnico do atual terceiro classificado da Eredivisie, a 11 pontos do líder PSV.



Já o avançado Igor Paixão, depois de ultrapassados os problemas iniciais com a tradução na conferência de imprensa, disse esperar "um grande jogo", em que o Feyenoord vai "lutar pelo resultado", perante um Benfica que possui "um ataque poderoso e experiente".



A cumprir a terceira temporada em Roterdão, o jogador brasileiro relembrou os tempos em que alinhou com o agora benfiquista Kokçu no conjunto neerlandês, pelo qual foram ambos campeões em 2022/23.



"Estou muito feliz por reencontrá-lo. Fomos campeões juntos no Feyenoord. Com o Aursnes não convivi muito, porque ele estava de saída quando eu cheguei. O Kokçu foi uma questão de adaptação. Saiu Dos Países Baixos e veio para Portugal. Precisava de tempo. Já se adaptou e está a dar alegrias aos adeptos do Benfica. Era uma questão de tempo, de evolução", comentou, relativamente aos problemas que o médio turco enfrentou na época de estreia em Lisboa.



Benfica, com duas vitórias em dois jogos, e Feyenoord, com um triunfo e uma derrota, jogam na quarta-feira, às 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que será arbitrado pelo turco Umut Meler.