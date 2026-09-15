Treinador do Lens despedido após defender permanência de adjunto português

Divulgado inicialmente pela Sky Sports, o Lens pretendia dispensar Nélson Morgado, que acompanhou Toppmöller nas três épocas em que esteve ao serviço do Eintracht Frankfurt, por notar um “desconforto” entre o português e outros membros da equipa técnica.







Toppmoller chegou este verão a França para suceder a Pierre Sage e fez-se acompanhar apenas de dois adjuntos, que não aceitava perder por imposição da direção do clube.



Deixa o Lens na 10.ª posição da Ligue 1, com quatro pontos em quatro jogos, apesar do bom arranque de temporada, com uma vitória na primeira jornada da Liga dos Campeões e uma supertaça conquistada sobre o PSG.



O emblema francês é o próximo adversário do Sporting na liga milionária. Antes da receção ao plantel comandado por Rui Borges, a 13 de outubro, o Lens defronta o Mónaco e o Lyon no campeonato, dois jogos que deverão ter orientação do ex-jogador Yannick Cahuzac, avança o L'Équipe.

“Após diversas discussões sobre o funcionamento e a organização da equipa, o Lens informou o treinador sobre o desejo de reformular a equipa técnica. Como Toppmoller não aceitou essa mudanças, o clube, agindo com responsabilidade, tomou a decisão de encerrar o seu mandato, bem como o dos seus dois adjuntos”, pode ler-se no comunicado oficial publicado esta terça-feira.