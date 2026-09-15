Treinador do Lens despedido após defender permanência de adjunto português

Treinador do Lens despedido após defender permanência de adjunto português

Dino Toppmoller recebeu ordem de saída do Lens, adversário do Sporting na presente edição da Liga dos Campeões. O treinador alemão opôs-se à saída de Nélson Morgado, seu braço-direito no comando técnico do emblema francês, e acabou, também ele, afastado.

Nicole Russo - RTP / Adicionar como fonte informativa
Martin Divisek - EPA

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Divulgado inicialmente pela Sky Sports, o Lens pretendia dispensar Nélson Morgado, que acompanhou Toppmöller nas três épocas em que esteve ao serviço do Eintracht Frankfurt, por notar um “desconforto” entre o português e outros membros da equipa técnica.

“Após diversas discussões sobre o funcionamento e a organização da equipa, o Lens informou o treinador sobre o desejo de reformular a equipa técnica. Como Toppmoller não aceitou essa mudanças, o clube, agindo com responsabilidade, tomou a decisão de encerrar o seu mandato, bem como o dos seus dois adjuntos”, pode ler-se no comunicado oficial publicado esta terça-feira.

Toppmoller chegou este verão a França para suceder a Pierre Sage e fez-se acompanhar apenas de dois adjuntos, que não aceitava perder por imposição da direção do clube.

Deixa o Lens na 10.ª posição da Ligue 1, com quatro pontos em quatro jogos, apesar do bom arranque de temporada, com uma vitória na primeira jornada da Liga dos Campeões e uma supertaça conquistada sobre o PSG.

O emblema francês é o próximo adversário do Sporting na liga milionária. Antes da receção ao plantel comandado por Rui Borges, a 13 de outubro, o Lens defronta o Mónaco e o Lyon no campeonato, dois jogos que deverão ter orientação do ex-jogador Yannick Cahuzac, avança o L'Équipe.
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