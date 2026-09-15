Futebol Internacional
Treinador do Lens despedido após defender permanência de adjunto português
Dino Toppmoller recebeu ordem de saída do Lens, adversário do Sporting na presente edição da Liga dos Campeões. O treinador alemão opôs-se à saída de Nélson Morgado, seu braço-direito no comando técnico do emblema francês, e acabou, também ele, afastado.
Divulgado inicialmente pela Sky Sports, o Lens pretendia dispensar Nélson Morgado, que acompanhou Toppmöller nas três épocas em que esteve ao serviço do Eintracht Frankfurt, por notar um “desconforto” entre o português e outros membros da equipa técnica.
Toppmoller chegou este verão a França para suceder a Pierre Sage e fez-se acompanhar apenas de dois adjuntos, que não aceitava perder por imposição da direção do clube.
Deixa o Lens na 10.ª posição da Ligue 1, com quatro pontos em quatro jogos, apesar do bom arranque de temporada, com uma vitória na primeira jornada da Liga dos Campeões e uma supertaça conquistada sobre o PSG.
O emblema francês é o próximo adversário do Sporting na liga milionária. Antes da receção ao plantel comandado por Rui Borges, a 13 de outubro, o Lens defronta o Mónaco e o Lyon no campeonato, dois jogos que deverão ter orientação do ex-jogador Yannick Cahuzac, avança o L'Équipe.
Tópicos