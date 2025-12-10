Treinador do Malmö assume privilégio de defrontar FC Porto e pede ousadia

Mravac destacou o “privilégio” de enfrentar uma equipa com o estatuto internacional dos ‘dragões’, salientando que o Malmö precisa de “aproveitar todas as oportunidades” para mostrar qualidade.



O técnico reconheceu ainda que o FC Porto deverá ter “muito mais tempo a bola”, razão pela qual a sua equipa terá de executar “o básico” com rigor para manter hipóteses.



Sobre o adversário, disse ainda que Francesco Farioli é “um treinador muito bom”, apontando agressividade e pressão como marcas das equipas que orienta.



Face a isso, insistiu que o Malmö deve evitar receios e “atrever-se a jogar”, embora ciente de que o ritmo exigido será superior ao da liga sueca.



Mravac reforçou ainda que a concentração defensiva será determinante e lembrou que a equipa tem sido “castigada” nos golos sofridos.



O encontro será o último Anes Mravac no comando da formação sueca, antes de Miguel Ángel Ramírez assumir funções.



O FC Porto recebe às 20:00 de quinta-feira os suecos do Malmö, em partida da sexta jornada da fase de liga da Liga Europa, que será arbitrada por Rohit Saggi (Noruega).

