Treinador do Malmö diz que é "motivante" jogar frente a Braga "consistente"

Ainda sem qualquer ponto, os nórdicos estão 'condenados' ao quarto e último lugar, não tendo sequer a possibilidade de 'descer' para a Liga Conferência Europa, mas o técnico norueguês realçou que um jogo europeu dá sempre "experiência" aos atletas, mesmo numa fase final da época, já que falta uma partida para a I Liga sueca terminar.



"Jogar na Liga Europa é sempre motivante. É bom para os jogadores poderem defrontar equipas de outros campeonatos. O (Sporting de) Braga é uma equipa muito consistente, muito equilibrada, com bons jogadores. Compete de igual para igual com Benfica e FC Porto, no topo da I Liga portuguesa. Isso é sinónimo de qualidade", disse, na antevisão ao duelo marcado para as 20:00 de quinta-feira, em Braga.



Campeão em 2021, o Malmö ocupa o sétimo lugar do campeonato, com a hipótese de ascender ao quinto posto no final de uma época "complicada", "marcada por lesões na primavera e no verão", e Age Hareide reconheceu que vai ser "difícil" somar os primeiros pontos do grupo em Portugal, após jogos em que o poderia ter conseguido, frente ao Union Berlim, segundo classificado.



"Tivemos jogos muito equilibrados com o Union Berlim. Nos jogos em casa, estivemos perto de somar pontos, mas ainda não tirámos nada deste grupo. O Braga é uma equipa realmente boa e jogou bem contra nós na Suécia. Vai ser um jogo tão difícil como o primeiro", referiu.



Ao lado, o internacional sueco Ola Toivonen, de 36 anos, reconheceu que é "especial" encarar o último jogo europeu de uma carreira que termina no final da temporada.



"É o último jogo europeu da minha carreira. É um sentimento diferente. Temos de estar focados, temos de estar no nosso melhor. O nosso trabalho defensivo e o esforço coletivo vão ser testados. Temos de estar à altura", disse.



Autor de 14 golos em 64 partidas pela seleção escandinava, o dianteiro realçou que o Malmö deve ambicionar os primeiros pontos no grupo D para "honrar o símbolo e a estrutura do clube", mesmo tendo pela frente "uma equipa muito boa".



"Temos muito respeito pelo (Sporting de) Braga. É uma equipa muito técnica, mas igualmente física. Tem estado sempre nas competições europeias. Temos de ter respeito, mas não demasiado respeito. Temos de jogar o nosso futebol e não sofrer golos", perspetivou.



O Malmö, da Suécia, quarto e último classificado do grupo D, sem pontos, defronta o Sporting de Braga, terceiro, com sete, em jogo agendado para as 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem do francês Ruddy Buquet.