Treinador do Nápoles suspenso por dois jogos após expulsão

Conte foi expulso aos 26 minutos do segundo tempo "por insultar a equipa de arbitragem" após um penálti ter sido marcado a favor do líder Inter Milão.



Segundo o comité disciplinar da Serie A, após a expulsão, Conte "chutou uma bola que estava na zona lateral do campo e aproximou-se do quarto árbitro de forma intimidatória, usando repetidamente linguagem abusiva".



O antigo técnico da seleção italiana, que conquistou o título de campeão transalpino ao serviço do Nápoles em maio passado, na sua primeira temporada no comando da formação do sul de Itália, não vai estar no banco no jogo remarcado da 16.ª jornada contra o Parma, na quarta-feira, e no jogo da 21.ª ronda contra o Sassuolo, agendado para sábado.



O Népoles está no terceiro lugar no campeonato italiano (39 pontos), quatro pontos atrás do líder, Inter Milão (43 pontos), precisamente o adversário que superou por apenas um ponto na disputa pelo título de 2025.