Treinador do Newcastle "desesperado" por ganhar pontos contra Benfica de Mourinho

"Queremos ganhar, estamos desesperados por pontos. Vai ser um jogo competitivo entre dois grandes clubes", afirmou durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo da terceira jornada da fase da fase de liga da Liga dos Campeões, que se disputa na terça-feira no estádio St. James Park, em Newcastle.



O técnico admitiu que espera um bom resultado depois da derrota contra o FC Barcelona(2-1) na primeira jornada, que sentiu ter sido muito renhida.



"O resultado poderia ter sido muito, muito diferente. E parece que estivemos nessa posição muitas vezes nesta temporada, em que os resultados poderiam ter sido diferentes. Temos sido muito competitivos. Fomos competitivos naquela noite", afirmou.



Howe espera que, ao jogar em casa, com lotação esgotada, os adeptos ajudem a equipa da mesma maneira, graças ao entusiasmo de ver o clube voltar a disputar a Liga dos Campeões.



"A atmosfera será elétrica, não tenho dúvidas. Espero que o nosso desempenho reflita a energia dos adeptos que vamos receber. E acho que, se estivermos no nosso melhor, temos boas hipóteses", confiou.



Depois da derrota na estreia, o Newcastle venceu fora os belgas do Union St. Gilloise, por 4-0, somando três pontos na competição.



Questionado pelos jornalistas, o técnico do Newcastle concordou que José Mourinho é um dos melhores treinadores que já passou pela Primeira Liga inglesa, sobretudo quando treinou o Chelsea, pelo que espera um jogo difícil.



"Eu diria que as características que ele tem como treinador são que as suas equipas são muito difíceis de vencer, são incrivelmente bem organizadas. Acho que veremos todas essas coisas em campo amanhã [terça-feira]. Acho que ele tem uma maneira de inspirar as suas equipas a serem muito, muito boas sem bola", referiu.



Howe viu essa disciplina no jogo do Benfica contra o Chelsea, na segunda jornada da Liga dos Campeões, tendo elogiado o desempenho das 'águias', apesar de os 'blues' terem vencido por 1-0.



"Achei que eles estiveram muito perto de conseguir um ótimo resultado. Foi um jogo muito disputado e sabemos que é um estádio difícil de jogar. O jogo contra o FC Porto foi igualmente disputado. Foi uma excelente exibição defensiva da equipa do Benfica. Por isso, acho que sabemos o que esperar e cabe-nos a nós tentar influenciar os nossos jogadores e executar o plano de jogo que queremos", vincou.



O encontro entre o Newcastle e o Benfica, da terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, realiza-se na terça-feira, a partir das 20:00, em St. James’s Park.



Após duas rondas, os ‘encarnados’ seguem na 33.ª posição, ainda sem pontos, face às derrotas na receção aos azeris do Qaragab (3-2) e na visita ao campeão mundial Chelsea (1-0), enquanto os ingleses seguem no 11.º posto, com três.