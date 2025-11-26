Treinador do Nice quer dar "melhor imagem" frente ao FC Porto

O treinador do Nice, Franck Haise, quer que a equipa dê uma "melhor imagem" frente ao FC Porto, na quinta jornada da fase de liga da Liga Europa, numa altura em que os franceses continuam sem pontuar na prova.

Lusa /
Fernando Veludo - EPA

VER MAIS
O emblema gaulês atravessa um período difícil, com quatro desaires consecutivos em todas as competições, o último dos quais uma expressiva goleada sofrida frente ao Marselha (5-1), conjuntura que o técnico não tem problemas em classificar como sendo uma "crise óbvia".

"Foi uma derrota pesada, sabemos disso. Vimos hoje o vídeo sobre o jogo contra o Marselha e identificámos vários erros e aspetos onde temos de melhorar. Queremos fazer melhor contra o FC Porto. Esta semana correu bem, gostei da reação dos jogadores em campo, houve trabalho e empenho. E isso é o mais importante", analisou o técnico, na antevisão ao encontro com os portistas, no Estádio do Dragão.

O técnico reconhece que as duas equipas atravessam momentos de forma díspares, antevendo dificuldades perante um FC Porto que lidera a I Liga portuguesa, mas acredita que não existe um contraste tão grande no real valor das equipas.

"Queremos dar a melhor a imagem possível, é tudo o que queremos depois de termos perdido os primeiros quatro jogos. Sabemos o que vale o FC Porto, pelo seu histórico em competições europeias e contexto atual. São uma excelente equipa, que está a funcionar muito bem, sobretudo no campeonato português. Vivemos fases distintas, mas o desequilíbrio entre as equipas não é assim tão grande", analisou.

Numa altura em que o conjunto do sul de França apenas regista derrotas na prova e as contas para um eventual apuramento para a próxima fase começam a complicar-se, Haise rejeita pensar em "sobrevivência" na prova, tendo como objetivo único a melhoria exibicional.

"Não viemos aqui a pensar na qualificação. Perdemos os quatro jogos, há muito tempo que não ganhámos jogos europeus. Não pensamos que é um jogo de sobrevivência na prova, a qualificação para a próxima fase não nos entra na cabeça. A prioridade é apenas fazer um grande jogo e tirar coisas positivas do jogo", explicou.

Apesar do momento negativo, o treinador diz que o grupo está "unido" e pronto a melhorar: "Esta fase é difícil para todos, mas só juntos conseguiremos ultrapassar este momento".

A mesma opinião é partilhada por Sofiane Diop, médio internacional marroquino do Nice, que acompanhou o seu técnico na conferência de antecipação ao embate com os 'azuis e brancos'.

O jogador pediu à equipa dedicação máxima, condição que considera essencial para sair do Dragão com os três pontos e deixou elogios ao poderio do FC Porto.

"Não quero olhar demasiado para aquilo que foi feito atrás. Temos de aceitar a situação em que nos encontramos e seguir em frente, procurar melhorar e mostrar coisas boas. Vamos defrontar um adversário magnífico, de topo europeu. São estes jogos que gosto de jogar e vamos dar o máximo", expressou.

O FC Porto, 14.º classificado da fase de liga da Liga Europa, com sete pontos, recebe o Nice, 35.º e penúltimo, ainda sem pontos, a partir das 17:45 de quinta-feira, no Estádio do Dragão, sob arbitragem do esloveno Matej Jug.

PUB
PUB