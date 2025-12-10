Treinador do Nice quer quebrar ciclo negativo diante do Sporting de Braga

O Nice vem de sete derrotas consecutivas entre prova europeia e campeonato francês e é a única equipa que ainda não somou qualquer ponto nas cinco jornadas realizadas na Liga Europa, sendo, por isso, último classificado.



Sem ambições de seguir em frente, o técnico revelou que vai fazer mudanças na equipa, garantindo desde logo a titularidade do guarda-redes Maxime Dupé, que ainda não jogou esta época, frisando que será uma oportunidade para os que têm jogado menos mostrarem a sua qualidade - no domingo, o Nice tem uma difícil deslocação ao terreno do Lens, surpreendente líder do campeonato gaulês à 15.ª jornada.



Apesar de admitir já não haver a ambição de qualificação na Liga Europa, Franck Haise frisou que “a motivação deve ser intrínseca, sejam quais forem os resultados” e que mesmo quando “há um jogo treino, é para ganhar”.



“O que temos que fazer para ganhar ao Sporting de Braga? Temos que fazer tudo muito melhor do que temos feito até ao momento [na Liga Europa]. Queremos obter um resultado positivo para quebrar o ciclo muito negativo que temos tido na Europa e no campeonato”, afirmou na conferência de imprensa de antevisão.



O técnico disse conhecer a equipa do Sporting de Braga porque aí jogou o ponta-de-lança Simon Banza, com quem trabalhou no Lens.



“Após o sorteio, analisei a equipa, sei que mudou de treinador esta época, com um sistema [tático] com coisas muito interessantes, nomeadamente no plano ofensivo. É uma equipa que tem sido muito regular nos últimos anos no top-5 português, está a fazer uma boa época, com muito bons resultados na Liga Europa e tem vários jogadores de qualidade”, disse.



Já o experiente guardião de 32 anos admitiu o “momento difícil” que a equipa atravessa, mostrando-se “muito contente” por poder jogar na quinta-feira e de ajudar a equipa a obter um bom resultado.



O treinador afirmou ainda “que é possível” que o extremo português Tiago Gouveia, emprestado pelo Benfica, possa jogar quinta-feira: “Não estou a garantir, mas é possível”.



Nice, 36.º e último classificado, sem pontos, e Sporting de Braga, sétimo, com 10, defrontam-se a partir das 17:45 (em Lisboa) de quinta-feira, no Grand Stade de Nice, jogo que será arbitrado pelo georgiano Giorgi Kruashvili.