Treinador do Paris Saint-Germain apreensivo com lesão de Vitinha

“Não há nada de positivo que possa dizer. Quando és obrigado a substituir um jogador depois de uma ação perigosa, é complicado. Vamos esperar pelos exames”, afirmou o técnico em conferência de imprensa, no final do jogo.



Vitinha deu lugar a Warren Zaire-Emery aos 39 minutos, já depois de, aos 18, se ter magoado numa disputa aérea com Endrick, num lance em que o brasileiro isolou o português Afonso Moreira para o segundo golo do Lyon.



O médio ainda continuou em campo durante quase 20 minutos, mas saiu pelo próprio pé em direção aos balneários, sendo que, de acordo com a imprensa desportiva francesa, terá sofrido uma lesão no tornozelo direito.



O Paris Saint-Germain perdia por 2-0 aquando da saída de Vitinha, face aos golos de Endrick (seis minutos) e Afonso Moreira (18), antes de Gonçalo Ramos ter falhado um penálti para os tetracampeões gauleses (33) - o suplente georgiano Khvicha Kvaratskhelia reduziu em tempo de compensação (90+4).



Os parisienses perderam pela quinta vez na Ligue 1, mas mantiveram-se na liderança isolada e contabilizam 63 pontos (menos dois jogos), contra 62 do Lens (menos um), segundo classificado e vitorioso com reviravolta na receção ao Toulouse (3-2), na sexta-feira, na abertura da jornada.



Além do campeonato, os campeões europeus e intercontinentais estão envolvidos nas meias-finais da Liga dos Campeões e vão defrontar o Bayern Munique, que se sagrou campeão alemão pela 35.ª vez no domingo, revalidando o título e reforçando o recorde de conquistas da prova.



Vitinha, de 26 anos, soma sete golos e 10 assistências em 45 jogos pelo Paris Saint-Germain em 2025/26 e tem feito parte das habituais opções do selecionador de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, antes da fase final do Mundial2026, na qual os lusos enfrentarão Colômbia, a regressada República Democrática do Congo e o estreante Uzbequistão no Grupo K.



A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e conta pela primeira vez com 48 seleções, incluindo Portugal, numa inédita organização tripartida entre Canadá, México e Estados Unidos.