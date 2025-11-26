Futebol Internacional
Liga Europa
Treinador do Rangers quer equipa "à altura" do Sporting de Braga
O Rangers quer "estar à altura" do duelo com o Sporting de Braga na quinta-feira e melhorar o desempenho dos últimos dois encontros na Liga Europa de futebol, afirmou hoje o treinador dos escoceses, Danny Röhl.
"O Sporting de Braga vem aqui confiante e será um jogo duro. Amanhã (quinta-feira), quero que a equipa melhore o desempenho dos dois últimos jogos europeus e esteja à altura do desafio", afirmou o técnico alemão, em conferência de imprensa.
Na antevisão à partida da quinta jornada da fase liga, que terá lugar no Estádio Ibrox, em Glasgow, Röhl salientou a importância da "consistência no futebol", algo que os 'protestantes' não têm tido esta época, com quatro derrotas no mesmo número de jogos na Liga Europa e um 'magro' quinto lugar no campeonato da Escócia, a nove pontos do líder Hearts.
"Temos de treinar ao mais alto nível e trabalhar arduamente. É nossa responsabilidade puxarmos pelo apoio dos nossos adeptos e darmos luta amanhã (quinta-feira)", disse o treinador, de 36 anos, que em outubro substituiu Russell Martin.
O belga Nicolas Raskin assumiu a "importância do jogo" para os escoceses, que foram derrotados por Genk (1-0), Sturm Graz (2-1), Brann (3-0) e Roma (2-0), considerando que o Sporting de Braga é "uma boa equipa".
"Fizemos a nossa preparação e sabemos o que esperar. Vai ser um bom jogo. O nosso foco é vencer todos os jogos que disputamos. Nas competições europeias, precisamos de estar ao nosso melhor nível e, amanhã (quinta-feira), será uma boa oportunidade para darmos um passo em frente na nossa evolução", disse o internacional belga.
O Rangers, 36.º e último classificado da fase de liga, sem qualquer ponto e com apenas um golo marcado nas quatro partidas realizadas, recebe o Sporting de Braga, quinto, com nove pontos, na quinta-feira, a partir das 20:00, no Estádio Ibrox.
