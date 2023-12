Treinador do Sturm Graz apela à coragem contra Sporting "preciso e fechado"

“O Sporting é muito preciso e fechado, com uma equipa muito contundente. Temos de encontrar soluções na posse da bola, conseguindo também rematar, entrando na área. Temos de jogar ao mais alto nível para conseguir alguns pontos. Temos de confiar em nós próprios e acho que podemos estar com confiança no nosso desempenho”, frisou.



Os ‘leões’ já se encontram apurados para o ‘play-off’ da Liga Europa, sabendo que irão concluir o Grupo D no segundo lugar, mas o Sturm Graz ainda joga a permanência nas competições europeias, lutando por um terceiro posto, com acesso à Liga Conferência.



“[O Sporting] tem grandes jogadores, de classe mundial. Não deixam nenhum espaço em aberto e podem resolver cada situação. Também com a defesa interior, têm bom jogo construtivo e é difícil fazer pressão, são resistentes. É muito complicado dominar devido à estratégia, mas sobretudo à qualidade individual alta dos jogadores”, avaliou.



Christian Ilzer assegurou que tem a obrigação de estar atento ao jogo entre os polacos do Rakow, que lutam com os austríacos pelo terceiro lugar, e os italianos da Atalanta, já apurados diretamente para os oitavos de final, com a liderança do grupo garantida, e que viajaram para a Polónia sem o habitual ‘onze’, sem que isso cause nervosismo.



“Temos de saber qual a situação na Polónia, mas temos de meter a ‘carne no assador’ e estar com muita autoconfiança, contra um adversário difícil. Temos de ser corajosos e fazer o que sempre fazemos: meter em campo o nosso jogo e o que nos caracterizou durante o ano transato”, sentenciou o treinador, que cumpre a quarta época no clube.



Também o jovem defesa central David Affengruber, de 22 anos, marcou presença na conferência de imprensa de antevisão à partida, na qual deixou elogios ao sueco Viktor Gyökeres, não sabendo se será titular, garantindo que o Sturm Graz dará o seu melhor.



“O nosso objetivo é entrar no jogo de peito aberto e ganhar três pontos, seja o último jogo do ano ou não. Vamos concentrar-nos e conseguir a vitória aqui em Lisboa”, disse.



O Sporting, segundo colocado, com oito pontos, recebe na quinta-feira o Sturm Graz, terceiro, com quatro, em jogo da sexta ronda do Grupo D da Liga Europa de futebol, às 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, arbitrado pelo escocês William Collum.