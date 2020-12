Treinador do Zorya frisa que jogo com o Sporting de Braga não é um amigável

"Parabéns ao Sporting de Braga pela qualificação para a próxima fase. Amanhã [quinta-feira] vão estar duas equipas muito fortes, com grandes ambições e ambas vão querer ganhar, não será um jogo amigável, trata-se de uma competição e o Zorya vai tentar fazer o seu melhor para ganhar", disse na conferência de imprensa de antevisão da partida.



O técnico ucraniano, que destacou o facto de os bracarenses terem "jogadores muito técnicos", lamentou que a sua equipa, que vem de duas vitórias seguidas na Liga Europa, diante do Leicester (1-0) e AEK Atenas (3-0, na Grécia), não tenha conseguido a qualificação.



"Perdemos três jogos e ganhámos dois, não estamos contentes por não nos termos qualificado, mas foi uma boa experiência e estamos a aproveitá-la para desenvolver o nosso jogo", disse.



Questionado sobre a prestação de Paulo Fonseca e Luís Castro, campeões da Ucrânia nos últimos anos pelo Shakthar Donetsk, Viktor Skrypnyk considerou que os técnicos portugueses levaram a ideia de um futebol mais ofensivo e técnico, contando para isso com o importante contributo da ‘legião' de futebolistas brasileiros.



"Mas nós também somos bons treinadores e queremo-lo demonstrar também. Paulo Fonseca foi para a Roma, o que prova a sua qualidade", acrescentou.



Já o avançado Vladyslav Kabaev disse que o Zorya quer "compensar a derrota na Ucrânia" da segunda jornada do grupo (2-1 para os minhotos) e considerou que a equipa está melhor do que nessa altura (finais de outubro).



Sporting de Braga, segundo classificado do grupo G, com 10 pontos, e Zorya, terceiro, com seis, defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, em jogo que será arbitrado pelo polaco Daniel Stefanski.