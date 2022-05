Treinador Edin Terzic regressa ao banco do Borussia Dortmund

O alemão Edin Terzic vai regressar ao banco do Borussia Dortmund como treinador principal, cargo que ocupou interinamente no final da temporada de 2020/2021, coroada com a conquista da Taça da Alemanha de futebol, anunciou hoje o clube.