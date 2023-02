Treinador Ernesto Valverde renova com o Athletic Bilbau até 2024

Valverde, de 59 anos, regressou no início desta época ao Athletic – na sequência da eleição do novo presidente, Jon Uriarte -, estando a cumprir a sétima ‘campanha’ ao serviço da equipa principal dos bilbaínos, que já tinha liderado entre 2003 e 2005, e de 2013 a 2017.



Antigo jogador do clube, no qual também treinou camadas jovens, Valverde é o técnico com mais jogos à frente do Athletic Bilbau, com 332, contando ainda no currículo com passagens por Espanyol, Olympiacos, Villarreal, Valência e FC Barcelona, sendo que conduziu este último ao título de campeão espanhol em 2017/18 e 2018/19.



A formação basca é a atual sétima colocada da Liga espanhola, com 32 pontos, a seis dos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.