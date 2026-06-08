Treinador escocês Ian Cathro troca Estoril Praia pelo Saint-Étienne
O treinador escocês Ian Cathro deixou o comando técnico do Estoril Praia, que terminou em 10.º lugar na I Liga portuguesa de futebol em 2025/26, para orientar o Saint-Étienne, da segunda divisão francesa, anunciaram hoje os dois clubes.
Ian Cathro assinou contrato por duas épocas -- até 2028 - com o Saint-Étienne, que nesta temporada contou com o contributo dos defesas portugueses João Ferreira e Chico Lamba, tendo falhado o acesso ao escalão principal no play-off com o Nice (0-0 em casa, na primeira mão, e derrota por 4-1 fora, na segunda).
O treinador escocês, de 39 anos, deixa o Estoril Praia após duas épocas como treinador dos `canarinhos`, que terminaram no oitavo lugar do campeonato na primeira, em 2024/25, e receberão "uma compensação financeira" (não especificada) pela transferência de Ian Cathro para o emblema francês.