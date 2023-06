Treinador espanhol Marcelino Garcia Toral contratado pelo Olympique Marselha

"Quero agradecer ao Marselha a confiança que depositou em mim. As nossas conversações sobre a equipa e o projeto favoreceram a minha reflexão para tomar uma decisão clara", disse o treinador, citado no comunicado do clube, no qual alinham os portugueses Nuno Tavares e Vitinha.



O técnico, de 55 anos, vai ter assim a sua primeira experiência fora de Espanha, depois de ter dirigido clubes como o Lealtad, Sporting Gijon, Recreativo de Huelva, Racing de Santander, Saragoça, Sevilha, Villarreal, Valência e Athletic Bilbau, o seu último clube, que representou em 2022.



Marcelino vai assumir uma equipa que teve um treinador novo em cada uma das últimas três temporadas, tendo o último a superar uma temporada sido o português André Villas-Boas, que orientou o Olympique uma temporada e meia (entre 2019 e 2021).



O técnico espanhol vai render o croata Tudor, que tinha substituído no início da temporada passada o argentino Jorge Sampaoli, que saiu surpreendentemente, alegando estar descontente com a pouca ambição do clube em termos de aquisições depois de ter conseguido apurar-se para a Liga dos Campeões.



O croata também não quis seguir no clube gaulês, isto apesar de ter conseguido o terceiro lugar na Liga francesa, atrás do campeão Paris Saint-Germain e do Lens, assegurando nova presença na Liga 'milionária'.