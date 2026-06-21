Futebol Internacional
Treinador espanhol Óscar Garcia deixa Ajax após má época do histórico neerlandês
O treinador espanhol Óscar Garcia deixou o Ajax, por mútuo acordo, depois de uma época na qual o histórico emblema foi apenas quinto classificado na Liga neerlandesa de futebol.
Com a saída de Francesco Farioli para o FC Porto, o Ajax viveu uma época turbulenta, chegando a ter três treinadores, com Óscar Garcia, que vinha dos sub-23, a assumir a equipa apenas em meados de março.
Garcia tinha substituído Fred Grim, que voltou aos escalões de formação do clube depois de em novembro ter entrado, devido aos maus resultados, para o lugar do ex-futebolista e internacional John Heitinga.
O Ajax terminou a época em quinto lugar, a longínquos 28 pontos do campeão PSV Eindhoven, depois de, na época anterior, com Francesco Farioli, ter ficado em segundo, a um ponto do PSV, sendo ultrapassado na penúltima jornada.
Garcia tinha substituído Fred Grim, que voltou aos escalões de formação do clube depois de em novembro ter entrado, devido aos maus resultados, para o lugar do ex-futebolista e internacional John Heitinga.
O Ajax terminou a época em quinto lugar, a longínquos 28 pontos do campeão PSV Eindhoven, depois de, na época anterior, com Francesco Farioli, ter ficado em segundo, a um ponto do PSV, sendo ultrapassado na penúltima jornada.