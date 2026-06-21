Treinador espanhol Óscar Garcia deixa Ajax após má época do histórico neerlandês

Treinador espanhol Óscar Garcia deixa Ajax após má época do histórico neerlandês

O treinador espanhol Óscar Garcia deixou o Ajax, por mútuo acordo, depois de uma época na qual o histórico emblema foi apenas quinto classificado na Liga neerlandesa de futebol.

Lusa /

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Com a saída de Francesco Farioli para o FC Porto, o Ajax viveu uma época turbulenta, chegando a ter três treinadores, com Óscar Garcia, que vinha dos sub-23, a assumir a equipa apenas em meados de março.

Garcia tinha substituído Fred Grim, que voltou aos escalões de formação do clube depois de em novembro ter entrado, devido aos maus resultados, para o lugar do ex-futebolista e internacional John Heitinga.

O Ajax terminou a época em quinto lugar, a longínquos 28 pontos do campeão PSV Eindhoven, depois de, na época anterior, com Francesco Farioli, ter ficado em segundo, a um ponto do PSV, sendo ultrapassado na penúltima jornada.
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