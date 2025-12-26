Treinador francês Jean-Louis Gasset faleceu aos 72 anos

“O Montpellier soube hoje, com imensa tristeza, do falecimento de Jean-Louis Gasset. Hoje, o clube perdeu uma das suas figuras icónicas. A nossa tristeza é enorme ao lembrarmos o seu sorriso, a sua voz inimitável e a sua sagacidade”, escreveu o emblema gaulês nas suas redes sociais.



Jean-Louis era filho de Bernard Gasset, um dos fundadores do Montpellier, clube que treinou em três alturas, a última das quais entre outubro de 2024 e abril de 2025, formação que no seu luto destacou ainda o “profissionalismo, gentileza e vontade de transmitir conhecimentos” de Jean-Louis Gasset.



Gasset foi o homem de confiança do técnico Laurent Blanc durante cerca de uma década, começando no Bordéus, em 2009, com o qual foi campeão nacional, venceu a Taça da Liga e a Supertaça, além da passagem pelo Paris Saint-Germain, com três campeonatos, três Taças da Liga, duas Taças e três Supertaças de França.



A dupla esteve junta igualmente na liderança da seleção de França, entre 2010 e 2012.

