Futebol Internacional
Treinador Gonçalo Feio deixa Radomiak Radom após agressão
O treinador português Gonçalo Feio vai deixar o comando do Radomiak Radom, depois de ter sido agredido no final de um encontro da Liga polaca de futebol, disse hoje à Lusa fonte próxima do treinador.
Após a derrota caseira com o Katowice, por 1-0, o treinador português, que viu o jogo na bancada por estar suspenso, terá sido agredido por um vereador da câmara local, numa cena, de acordo com a mesma fonte, testemunhada por várias pessoas.
A mulher de Gonçalo Feio, que estava no gabinete do treinador, à porta do qual se deu o incidente, chamou a polícia, com o diretor desportivo, o também luso António Ribeiro, a evitar mais agressões.
Logo após o incidente, Gonçalo Feio manifestou a vontade de deixar o clube, por sentir que estava em causa a sua integridade física, e já se despediu hoje dos jogadores.
A mesma fonte revelou ainda que os advogados das duas partes, perante a vontade do português rescindir por justa causa, estão a tentar chegar a um acordo.
O Radomiak Radom, que conta com o português Romário Baró, ocupa a 10.ª posição da Liga polaca, com 32 pontos, cinco acima da zona de despromoção e a seis do pódio.
Gonçalo Feio, de 36 anos, chegou ao clube polaco no início de novembro, para substituir o compatriota João Henriques, somando quatro vitórias, quatro empates e três derrotas nesse período.
Com toda a carreira de treinador principal feita na Polónia, Gonçalo Feio passou antes pelo RKS Raków e pelo Legia Varsóvia, sendo que no início desta temporada ainda assinou pelos franceses do Dunkerque, mas saiu ao fim de 23 dias, sem ter efetuado qualquer jogo oficial.
