Treinador Hansi Flick confirma que vai renovar com FC Barcelona até 2028

“Estou muito grato ao clube pela oportunidade de treinar até 2028. O clube terá o direito de rescindir o contrato, e eu também. Vamos discutir esta opção de renovação por mais um ano. Nos últimos dias, tornou-se claro para mim que estou no lugar certo. Agora temos de trabalhar mais, atingir o nosso melhor nível e conquistar títulos. Todos temos o sonho de ganhar a Liga dos Campeões, e vamos tentar novamente”, disse o técnico do Barcelona, na antevisão ao jogo contra o Alavés, da 36.ª jornada da Liga espanhola.



Flick, de 61 anos, assinou pelo clube catalão na época passada e sagrou-se, no domingo, bicampeão espanhol ao vencer em casa o eterno rival, Real Madrid, por 2-0, quando faltam três rondas para o final da competição.



Com a revalidação do título, Hansi Flick, que está vinculado ao emblema catalão até 2027, tornou-se o 10.º treinador a ser campeão por duas épocas consecutivas ao serviço do ‘Barça’ e o primeiro alemão da história a liderar a equipa ‘blaugrana’ ao bicampeonato.



O técnico germânico soma 114 jogos ao comando do FC Barcelona, dos quais venceu 87, empatou 10 e perdeu 17, contabilizando já cinco troféus pelo emblema catalão em duas épocas, com duas Ligas espanholas, duas Supertaças e uma Taça do Rei de Espanha.



Contudo, na Liga dos Campeões, o treinador que foi campeão europeu pelo Bayern Munique em 2020 ainda não conseguiu atingir a final com os 'blaugrana', sendo que esta época foi eliminado pelo Atlético de Madrid nos quartos de final, depois de em 2024/25 ter sido afastado pelo Inter Milão nas 'meias'.



