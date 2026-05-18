Treinador Hansi Flick prolonga contrato com FC Barcelona até 2028

“O treinador alemão consolidou uma equipa competitiva e fiel à identidade do clube, capaz de dominar o futebol nacional e converter-se num nome do panorama europeu. Com a renovação, o FC Barcelona assegura a continuidade do treinador e do projeto”, referiram os 'blaugrana' na sua página oficial.



No mesmo comunicado, o ‘Barça’ lembra que Flick conquistou cinco de oito títulos possíveis em duas épocas, entre os quais duas Ligas espanholas, duas Supertaças de Espanha e uma Taça do Rei, sublinhando o último campeonato, no qual teve a consagração diante do rival Real Madrid e num dia muito difícil, com a morte do seu pai horas antes.



O alemão, de 61 anos, que já tinha informado durante a época a sua vontade de prolongar a ligação ao clube, naquela que deverá ser a última experiência como treinador, acabou mesmo por revelar em 12 de maio iria assinar um novo acordo.



Flick, que esteve à frente do Bayern Munique entre 2019 e 2021 e da seleção alemã entre 2021 e 2023, não conseguindo superar a fase de grupos do Mundial2022, chegou ao ‘Barça’ no verão de 2024, para substituir o treinador e ex-futebolista Xavi Hernández.



A sua chegada aos catalães foi impactante e, na primeira época, venceu o ‘triplete’ (campeonato, Taça do Rei e Supertaça), chegando ainda às ‘meias’ da Liga dos Campeões, enquanto nesta segunda temporada, além de novo campeonato, venceu a Supertaça.



