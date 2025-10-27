Treinador Igor Tudor despedido pela Juventus

"A Juventus anuncia que libertou hoje Igor Tudor das suas obrigações de treinador principal da primeira equipa masculina, juntamente com a sua equipa técnica”, lê-se num comunicado do clube.



A ‘vecchia signora’ informou ainda que Massimo Brambilla, da equipa de sub-23, vai assumir interinamente o comando do conjunto, orientando a receção à Udinese, na quarta-feira, em encontro da nona jornada da Liga italiana.



Depois de defrontar a equipa de Udine, a Juventus visita o Cremonese no sábado, três dias antes de receber o Sporting, na quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.



Tudor, de 47 anos, chegou no final da temporada passada à Juventus, mas acaba por deixar o clube após 24 jogos, nos quais venceu apenas 10.



Em 2025/26, a Juventus arrancou muito bem a temporada, com três vitórias a abrir, a última frente ao Inter Milão, mas não voltou a vencer desde então, somando cinco empates e três derrotas seguidas nos últimos jogos.



A Juventus é atualmente oitava classificada da Serie A, com 12 pontos, a seis do líder Nápoles, e ocupa ainda o 25.º posto na fase de liga da Liga dos Campeões, na qual ainda não venceu, tendo dois empates e uma derrota.



O antigo defesa-central já tinha estado na Juventus, como adjunto em 2020/21, e passou depois por Verona, Marselha e Lazio, tendo antes orientado Hajduk Split, PAOK, Karabukspor, Galatasaray e Udinese.

