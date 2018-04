Treinador italiano Fabio Capello anuncia fim da carreira

Lusa Comentários 09 Abr, 2018, 16:29 / atualizado em 09 Abr, 2018, 16:31 | Futebol Internacional

“Queria treinar um clube uma vez mais e o Jiangsu foi o último clube da minha carreira. Fiz tudo o que queria fazer. Estou satisfeito com o que alcancei e agora vou dedicar-me a analisar jogos. Nesse papel, ganha-se sempre”, disse Capello à rádio estatal RAI.



O treinador, que orientou AC Milan, Real Madrid, Roma, Juventus e Jiangsu Suning, deixou o clube da cidade de Nanjing depois de terem sido cumpridas apenas três jornadas no campeonato chinês de 2018.



Com o anúncio do fim da carreira, Capello descartou também a possibilidade de assumir o comando técnico da seleção italiana, que falhou a qualificação para o Mundial2018, lembrando já ter tido boas “experiências nas seleções de Inglaterra e da Rússia”.



O treinador transalpino conheceu maior sucesso durante a passagem pelo AC Milan, ao serviço do qual conquistou, entre outros, quatro títulos italianos e uma Liga dos Campeões, em 1994.