Treinador Luís Castro deixa comando técnico do Al Wasl "por mútuo acordo"
O português Luís Castro deixou o comando técnico do Al Wasl, "por mútuo acordo", ao fim de 12 jogos, anunciou hoje o quarto classificado do campeonato de futebol dos Emirados Árabes Unidos.
"Rescisão do contrato por mútuo acordo. O clube de futebol chegou a um acordo para rescindir o contrato por mútuo consentimento com o treinador português Luís Castro, desejando-lhe sucesso nos seus projetos futuros", pode ler-se na curta nota divulgada pelo emblema daquele país nas redes sociais.
O antigo técnico da equipa principal e B do FC Porto, Rio Ave, Desportivo de Chaves, Vitória de Guimarães, Shakhtar Donetsk, Al-Duhail (Qatar), Botafogo (Brasil) e Al Nassr (Arábia Saudita) termina, assim, a curta passagem no Al Wasl, pelo qual assinou em 04 de junho e obteve sete triunfos, em 12 jogos oficiais.
Na presente temporada, a equipa na qual atuam os lusos Pedro Malheiro e Serginho Andrade segue no quarto posto do campeonato, com 14 pontos, os mesmos do Al Ahli (terceiro posicionado), de Paulo Sousa.
Na época transata, o Al Wasl terminou o campeonato na quarta posição e foi afastado nos oitavos de final da Liga dos Campeões da Ásia.