Treinador Luis García Plaza assume comando do Sevilha até 2027
O treinador espanhol Luis García Plaza vai suceder ao argentino Matías Almeyda no comando técnico do Sevilha, com um contrato válido até 30 de junho de 2027, anunciou hoje o clube da Liga espanhola de futebol.
O técnico madrileno, de 53 anos, chega ao Sánchez-Pizjuán após ter deixado o Alavés em dezembro de 2024.
No `site` na Internet, o Sevilha lembra que Luis García Plaza dirigiu 229 jogos na La Liga e construiu uma carreira marcada por passagens em clubes espanhóis e internacionais.
O antigo jogador viu-se obrigado a terminar a carreira aos 27 anos devido a uma grave lesão, iniciando pouco depois o percurso no banco, aos 30 anos, na Altea.
O técnico destacou-se no Levante, no qual conquistou a subida à primeira divisão e garantiu a permanência na época seguinte, o que lhe valeu a mudança para o Getafe, clube no qual se tornou o técnico com mais longevidade na La Liga naquele período.
Seguiram-se ainda experiências no estrangeiro, com passagens pelos Emirados Árabes Unidos, China e Arábia Saudita.
De regresso a Espanha, conduziu o Maiorca à promoção em 2020 e, mais tarde, repetiu o feito no Alavés, assegurando também a permanência do clube na Liga espanhola.
Luis García Plaza assume agora a equipa andaluza após a saída de Matías Almeyda, que deixou o comando técnico na segunda-feira, depois de 32 jogos e com o Sevilha no 15.º lugar da Liga espanhola, à 29.ª jornada.
"Matías Almeyda foi destituído do cargo de treinador do Sevilha. O clube deseja agradecer o trabalho de Matías Almeyda e da sua equipa técnica nestes meses e deseja-lhe a maior das sortes nos seus próximos desafios profissionais", escreveu o emblema espanhol, no adeus ao técnico argentino.
A derrota caseira frente ao Valência, por 2-0, foi a `gota de água` para os responsáveis do Sevilha, cuja equipa somou apenas dois pontos nos últimos 12 possíveis.
Com 31 pontos, o Sevilha tem somente três pontos mais do que o primeiro clube em situação de descida, neste caso o Maiorca, com 28.