Treinador Nuno Espírito Santo assina com West Ham por três temporadas

"O West Ham United está entusiasmado por anunciar a nomeação de Nuno Espírito Santo como treinador da equipa principal. Nuno assinou um contrato de três épocas com os `hammers` e dirigirá o primeiro jogo pela equipa na segunda-feira à noite, quando visitarmos o Everton na Premier League", lê-se em comunicado.

O técnico português, de 51 anos, tinha sido despedido pelo Nottingham Forest, ao qual tinha chegado na época 2023/24, em 09 de setembro, devido a tensões com a direção.

Na Premier League, Nuno Espírito Santo treinou também Wolverhampton e Tottenham.

O West Ham anunciou esta manhã a saída de Graham Potter, após o técnico ter somado quatro derrotas em cinco jornadas da Premier League. A equipa ocupa o penúltimo lugar do campeonato, com três pontos.