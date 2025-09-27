Treinador Nuno Espírito Santo assina com West Ham por três temporadas
O português Nuno Espírito Santo é o novo treinador do West Ham, anunciou hoje o clube da Liga inglesa de futebol, horas depois de dispensar o inglês Graham Potter, confirmando que o técnico luso assinou por três temporadas.
"O West Ham United está entusiasmado por anunciar a nomeação de Nuno Espírito Santo como treinador da equipa principal. Nuno assinou um contrato de três épocas com os `hammers` e dirigirá o primeiro jogo pela equipa na segunda-feira à noite, quando visitarmos o Everton na Premier League", lê-se em comunicado.
O técnico português, de 51 anos, tinha sido despedido pelo Nottingham Forest, ao qual tinha chegado na época 2023/24, em 09 de setembro, devido a tensões com a direção.
Na Premier League, Nuno Espírito Santo treinou também Wolverhampton e Tottenham.
O West Ham anunciou esta manhã a saída de Graham Potter, após o técnico ter somado quatro derrotas em cinco jornadas da Premier League. A equipa ocupa o penúltimo lugar do campeonato, com três pontos.