Treinador Pierre Sage deixa Lens e assina pelo Crystal Palace

“O Crystal Palace tem a satisfação de comunicar a nomeação de Pierre Sage como treinador. Foi o treinador do ano na Ligue 1 e venceu a Taça de França. Sage assinou um contrato de três épocas para comandar os ‘the eagles’”, informou o Palace.



O clube inglês lembra que o treinador, de 47 anos, levou o Lens à sua primeira conquista da Taça de França, numa final que o clube não alcançava há 28 anos, além de qualificar o emblema francês para a Liga dos Campeões, na que será apenas uma quarta presença.



“É fantástico estar aqui no Crystal Palace. Estou entusiasmado com a história do clube e com as épocas recentes. Oliver Glasner [anterior treinador] conseguiu coisas maravilhosas e agora tenho de fazer o mesmo”, disse o técnico, citado pelo clube.



Do lado do Lens, o emblema informou ter recebido do treinador a manifestação de uma vontade e, como tal, houve um acordo com o Crystal Palace para a transferência de Sage, mas sem adiantar pormenores financeiros.