Treinador português Rui Mota deixa comando do Ludogorets

Em comunicado do clube, o técnico da equipa secundária, Todor Zhivondov, vai já orientar o jogo frente ao Chernomorets Burgas, a contar para a Taça da Bulgária e agendado para quinta-feira.



Ainda de acordo com o clube, decorrem negociações com Rui Mota e a respetiva equipa técnica para a rescisão do contrato, decidida devido aos maus resultados e ao desempenho abaixo do esperado nos últimos meses, que, segundo o Ludogorets, não correspondem aos padrões estabelecidos ao longo dos anos.



Rui Mota assumiu o comando técnico da equipa em julho, depois de ter orientado o FC Noah, atual campeão da da Arménia. Sob a sua liderança, o Ludogorets, que se sagrou campeão nas últimas 14 edições da prova, somou apenas 10 vitórias em 23 jogos.

