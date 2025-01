Treinador quer Union Saint-Gilloise ao melhor nível para bater Braga

“O Sporting de Braga é uma equipa com muita qualidade técnica e um treinador experiente. O sistema é semelhante ao nosso, tem jogadores rápidos e técnicos. Será um bom adversário, mas, se estivermos ao nosso nível, poderemos lutar pelos três pontos”, disse o técnico de 37 anos em conferência de imprensa.



Sébastien Pocognoli tem vários jogadores inoperacionais, como os castigados Kevin Mac Allister, Charles Vanhoutte e Anan Khalaili, e os lesionados Castro-Montes e Sofiane Boufal, mas entende ter ainda “opções suficientes” para o duelo europeu.



“É certo que a lista de convocados é muito menor do que a dos últimos jogos, mas isso faz parte de uma temporada longa e cabe ao treinador encontrar soluções. Vamos ter uma boa equipa em campo”, frisou o antigo lateral internacional belga.



Terceiro classificada do campeonato interno, a equipa belga está nos lugares que dão acesso ao play-off na Liga Europa, mas só com mais um ponto que o Sporting de Braga, que segue fora da zona de apuramento.



“Ainda não pegamos nas calculadoras. Devemos primeiro focar-nos no nosso desempenho e tentar somar pontos. Se assim for, aumentamos as nossas hipóteses de classificação. Temos um jogo em casa e, como no campeonato, faremos o nosso melhor vencer”, disse o técnico.



Union Saint-Gilloise, 20.º classificado, com oito pontos, e Sporting de Braga, 25.º, com sete, defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, num jogo que será arbitrado pelo escocês Nicholas Walsh.