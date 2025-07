Treinador Renato Paiva assina pelo Fortaleza 18 dias depois de deixar Botafogo

Os `cariocas` dispensaram o técnico luso, de 55 anos, depois da eliminação nos oitavos de final do Mundial de clubes, frente ao Palmeiras (1-0), de Abel Ferreira, e apesar da vitória frente ao Paris Saint-Germain, que viria a perder a final do campeonato frente ao Chelsea, e dos apuramentos para os oitavos de final da Taça Libertadores e da Taça do Brasil.

"O Fortaleza Esporte Clube anuncia a contratação do técnico Renato Paiva, que firma acordo com o `Leão do Pici` até 31 de dezembro de 2026", lê-se no comunicado do seu novo clube, acrescentando que a equipa técnica vai ser composta pelos adjuntos Ricardo Dionísio e Miguel Santos e pelo treinador de guarda-redes Rui Tavares.

Renato Paiva, de 55 anos, tinha chegado ao Botafogo antes do arranque do Brasileirão, depois de ter deixado, no final de 2024, os mexicanos do Toluca, já depois de ter passado vários anos nas equipas jovens do Benfica, tendo ainda representado o Independiente del Vale, pelo qual se sagrou campeão equatoriano em 2021, os mexicanos do Club Léon e os também brasileiros do Bahia.

Deixou o `fogão` no oitavo lugar do campeonato brasileiro, sucedendo, agora, no `tricolor` ao argentino Juan Pablo Vojvoda, que treinava a equipa desde maio de 2021.

Com 10 pontos conquistados, em 13 jogos, o Fortaleza ocupa o 19.º e penúltimo lugar do Brasileirão, a três pontos do São Paulo, 16.º classificado e primeiro clube acima da zona de despromoção.

A estreia de Renato Paiva deve ocorrer no sábado, na receção ao Bahia, atual quarto classificado e no qual o português conquistou o título baiano, em 2023.

O campeonato é liderado por Flamengo, Cruzeiro e Bragantino, todos com 27 pontos.