Treinador Robert Moreno sob críticas por alegada dependência do ChatGPT

Moreno deixou o comando técnico do FC Sochi, clube da primeira divisão russa, em agosto de 2025. Em causa está a insólita acusação de uso excessivo da plataforma de inteligência artificial, ChatGPT, para tomar decisões e planificar treinos.





Quem o diz é o ex-diretor desportivo do clube, Andrei Orlov, cinco meses após a demissão do técnico espanhol.

Na base da acusação está a contratação de um jogador e o planeamento de uma deslocação à cidade de Khabarovsk, que determinava que os jogadores do FC Sochi ficariam acordados por um período de 28 horas consecutivas.



Em entrevista à, Orlov relembrou as decisões do antigo treinador, que acabaram por gerar contestação no plantel., assegurou.Entretanto, o técnico espanhol já respondeu às declarações. Moreno admitiu que usava a ferramenta apenas para traduções e explicou que chegou a desentender-se com Andrei Orlov., garantiu.“Quando estávamos a preparar a viagem, o Robert disse: ‘Já tenho tudo planeado. Inseri todos os parâmetros da viagem no ChatGPT. Depois perguntei:”, explicou.“Os jogadores não entendiam por que tínhamos de acordar às cinco da manhã para treinar às sete”, acrescentou Andrei Orlov em declarações à imprensa russa.A chegada do ponta de lança Artur Shushenachev ao FC Sochi também terá sido obra de Robert Moreno. Entre as três opções que tinham em cima da mesa, o ChatGPT apontou o jogador cazaque como a melhor opção para reforçar o plantel dos russos de Sochi.O clube avançou para a contratação do avançado, que acabou por não apontar qualquer golo com as cores do FC Sochi, sublinhou Robert Moreno ao jornal AS, em resposta à acusação."A minha carreira no futebol começou precisamente com a análise de dados e vídeos. É a minha especialização e foi o que fez a diferença no meu início. Como qualquer equipa técnica profissional, usamos ferramentas de análise. A tecnologia ajuda a processar informações mais rapidamente, mas as decisões desportivas são sempre tomadas pela equipa técnica", concluiu.Atualmente sem clube, Robert Moreno foi treinador-adjunto do Barcelona, Roma e Celta de Vigo. O técnico teve ainda uma curta passagem pela seleção espanhola enquanto treinador principal, onde também atuou como adjunto, para além de ter orientado Mónaco, Granada e Sochi.