Treinador Robert Moreno sob críticas por alegada dependência do ChatGPT
Robert Moreno está a ser acusado de prejudicar o desempenho do FC Sochi durante o período em que esteve ao leme do emblema russo, por tomar decisões com base no ChatGPT.
Moreno deixou o comando técnico do FC Sochi, clube da primeira divisão russa, em agosto de 2025. Em causa está a insólita acusação de uso excessivo da plataforma de inteligência artificial, ChatGPT, para tomar decisões e planificar treinos.
Quem o diz é o ex-diretor desportivo do clube, Andrei Orlov, cinco meses após a demissão do técnico espanhol.
Em entrevista à Sports Russia, Orlov relembrou as decisões do antigo treinador, que acabaram por gerar contestação no plantel.
“Para Moreno, o GPT acabou por se tornar uma das suas ferramentas principais. No final, o núcleo russo do plantel estava muito descontente com ele e os estrangeiros também já não confiavam nas suas ideias”, assegurou.
Entretanto, o técnico espanhol já respondeu às declarações. Moreno admitiu que usava a ferramenta apenas para traduções e explicou que chegou a desentender-se com Andrei Orlov.
“Não há nenhum comunicado oficial do Sochi a confirmar essa versão. Nunca usei o ChatGPT nem qualquer IA para decisões desportivas. Isso é completamente falso”, garantiu.
Na base da acusação está a contratação de um jogador e o planeamento de uma deslocação à cidade de Khabarovsk, que determinava que os jogadores do FC Sochi ficariam acordados por um período de 28 horas consecutivas.
“Quando estávamos a preparar a viagem, o Robert disse: ‘Já tenho tudo planeado. Inseri todos os parâmetros da viagem no ChatGPT. Depois perguntei: Quando é que os rapazes vão dormir?’”, explicou.
“Os jogadores não entendiam por que tínhamos de acordar às cinco da manhã para treinar às sete”, acrescentou Andrei Orlov em declarações à imprensa russa.
A chegada do ponta de lança Artur Shushenachev ao FC Sochi também terá sido obra de Robert Moreno. Entre as três opções que tinham em cima da mesa, o ChatGPT apontou o jogador cazaque como a melhor opção para reforçar o plantel dos russos de Sochi.
O clube avançou para a contratação do avançado, que acabou por não apontar qualquer golo com as cores do FC Sochi
"Foi um processo consensual. Eu não conhecia o mercado do Cazaquistão, por isso a proposta partiu da direção desportiva", sublinhou Robert Moreno ao jornal AS, em resposta à acusação.
"A minha carreira no futebol começou precisamente com a análise de dados e vídeos. É a minha especialização e foi o que fez a diferença no meu início. Como qualquer equipa técnica profissional, usamos ferramentas de análise. A tecnologia ajuda a processar informações mais rapidamente, mas as decisões desportivas são sempre tomadas pela equipa técnica", concluiu.
Atualmente sem clube, Robert Moreno foi treinador-adjunto do Barcelona, Roma e Celta de Vigo. O técnico teve ainda uma curta passagem pela seleção espanhola enquanto treinador principal, onde também atuou como adjunto, para além de ter orientado Mónaco, Granada e Sochi.