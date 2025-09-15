Treinador Rui Vitória deixa Panathinaikos

“Obrigado, Rui. Desejamos-lhe o melhor na sua próxima etapa”, escreveu o clube grego nas suas redes sociais.O emblema é 12.º e antepenúltimo no campeonato grego, com um empate e uma derrota nos dois jogos disputados, numa sequência de oito jogos em que somou duas derrotas, cinco empates e uma vitória.Segundo fonte próxima do treinador, de 55 anos e e que em Portugal venceu dois campeonatos com o Benfica e duas Taças de Portugal, uma pelos 'encarnados' e outra pelo Vitória de Guimarães, a saída do Panathinaikos foi "consensual" entre as partes.Rui Vitória não conseguiu o apuramento do Panathinaikos na segunda pré-eliminatória da ‘Champions’, afastado pelos escoceses do Rangers, acabando por garantir a entrada na Liga Europa, após eliminar no play-off os turcos do Samsunspor.