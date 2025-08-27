Treinador Vasco Matos apela à coragem e capacidade de superação do Santa Clara

“Esta equipa já mostrou capacidade de superação. É uma equipa com qualidade e gosta de ser posta à prova. Foi tudo muito novo, mas hoje estamos mais preparados. Temos de ser muito corajosos, mas acredito que é possível e queremos fazer história”, afirmou Vasco Matos na antevisão à partida.



Os açorianos vão defrontar na quinta-feira o Shamrock Rovers, na Irlanda, depois de terem perdido por 2-1 no jogo da primeira mão disputado em Ponta Delgada.



Vasco Matos alertou para a qualidade do adversário, uma equipa “experiente a habituada a estas andanças”, mas garantiu que o Santa Clara vai olhar para si próprio.



“Vamos olhar mais para nós e para a nossa ideia e pô-la em prática. Acreditamos no coletivo e vamos meter tudo em prol do coletivo. Todos sentimos este momento e temos de olhar como uma oportunidade para todos”, vincou.



O técnico defendeu que a eliminatória está “em aberto” e considerou ser necessária “coragem” para dar a volta ao resultado negativo da primeira mão.



“Temos de interpretar muito bem o jogo e decidir bem, com e sem bola. O Shamrock tem um coletivo forte e alguns jogadores com boa capacidade individual. Estão confortáveis com e sem bola, mas acredito que podemos dar a volta”, salientou.



Vasco Matos reconheceu que foi “muito importante” ter tido mais tempo para preparar o jogo, uma vez que o encontro frente ao Estoril da 3.ª jornada da I Liga foi adiado para 06 de setembro.



“Esta equipa gosta e precisa de trabalho. Este último mês foi alucinante, com muitas viagens, muita competição. Esta semana foi muito positiva para o nosso trabalho, organização e ideia de jogo. Os jogadores percebem isso”, reforçou.



O Santa Clara chegou esta fase da Liga Conferência depois de ultrapassar o Varazdin da Croácia (3-2 no total da eliminatória) e Larne da Irlanda do Norte (3-0 após as duas mãos).



Uma semana depois do desaire em Ponta Delgada, os insulares vão reencontrar o líder isolado do escalão principal da República da Irlanda às 20:00, no Estádio Tallaght, em Dublin, sob arbitragem do esloveno Matej Jug, decidindo a continuidade na terceira prova europeia de clubes.

