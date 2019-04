Treinador Vincenzo Montella regressa à Fiorentina

Lusa Comentários 10 Abr, 2019, 16:57 | Futebol Internacional

“A Fiorentina comunica que Vincenzo Montella é o novo treinador da principal equipa ‘viola’. O treinador assinou um contrato até 30 de junho de 2021”, refere o clube no sítio oficial na Internet.



Montella regressa à Fiorentina, equipa que treinou entre 2012 e 2015, antes de assinar pela Sampdoria. Posteriormente, em 2016/17, fez época e meia no AC Milan e na última temporada saiu a meio para os espanhóis do Sevilha.



Na terça-feira, Pioli apresentou a demissão de treinador na Fiorentina, numa época em que deveria estar a lutar pela qualificação para as competições europeias, mas segue em 10.º lugar no campeonato.



Nos últimos 10 jogos para Série A, a equipa 'viola' só ganhou um jogo e está com uma sequência de sete jogos sem ganhar - quatro empates e três derrotas -, desde 17 de fevereiro.



A formação de Florença está restringida ao 'sonho' da Taça, já que está nas meias-finais. Jogará em 25 de abril a segunda mão em Bérgamo, contra a Atalanta, depois de um 3-3 no primeiro jogo.