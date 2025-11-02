Treinador Vítor Pereira é despedido do Wolverhampton após nova derrota



Wolverhampton, Inglaterra, 02 nov 2025 (Lusa) – O treinador português Vítor Pereira foi hoje despedido do Wolverhampton, um dia depois de nova derrota na Liga inglesa de futebol, competição em que os ‘wolves’ ainda não venceram esta época.



“O Wolverhampton Wanderers comunica a demissão do treinador Vítor Pereira, após um início de época 2025/26 sem vitórias. (…) Todos os oito elementos da equipa técnica de Pereira deixam o clube”, comunicou hoje o emblema inglês, acrescentando que James Collins e Richard Walker, dos sub-21 e juniores, assumem provisoriamente os treinos.



Vítor Pereira, de 57 anos, que tinha chegado ao clube inglês em dezembro do último ano e com o qual tinha renovado recentemente, em setembro, até 2028, não resistiu aos maus resultados, depois de nova derrota no sábado, diante do Fulham (3-0).



Esta época, a equipa, que conta com os portugueses Toti Gomes, Rodrigo Gomes e José Sá, é a única entre os 20 emblemas da ‘Premier’ que não somou qualquer vitória em 10 jornadas, com dois empates e oito derrotas.



Os ‘wolves’ seguem em último lugar do campeonato, a oito pontos do Burnley (17.º), a primeira equipa acima da zona de descida, e também já foram eliminados da Taça da Liga, nos oitavos de final, num jogo em que até tentaram ‘resistir’ ao Chelsea (4-3).



A ‘aventura’ do treinador português em Inglaterra termina agora, um dia depois de Vítor Pereira ter reconhecido que não estava satisfeito com o estado das coisas e muito menos com o desempenho diante do Fulham.



“Fizemos, provavelmente, um dos piores jogos. Mesmo 11 contra 11 [o Wolverhampton ficou reduzido a 10 aos 36 minutos], desde o primeiro minuto, a energia para nos mexermos, a dinâmica ofensiva e a energia a pressionar, não estavam lá”, referiu.



Na Liga inglesa, com a saída de Vítor Pereira, passam a ser três os treinadores lusos: Marco Silva no Fulham, Ruben Amorim no Manchester United e Nuno ESírito Santo no West Ham.



Vítor Pereira, que foi bicampeão no FC Porto, campeão na China e na Grécia, treinou ainda o Santa Clara, o Al-Ahli, o Olympiacos, o Fenerbahçe, o Munique 1860, o Shanghai SIPG, o Corinthians, o Flamengo, o Al-Shabab, entre outros.