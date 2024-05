Treinador Will Still deixa o Stade Reims

”, agradeceu o presidente do clube francês, Jean-Pierre Caillot.O técnico mais jovem das principais ligas europeias, com 31 anos, agradeceu a oportunidade dada no comando técnico dos franceses e diz estar eternamente grato.”, referiu o treinador anglo-belga.Contratado em julho de 2022 como treinador-adjunto, três meses depois o técnico assumiu o cargo de treinador principal, aquando da saída do espanhol Óscar Garcia, tornando-se destaque em França depois de ter registado 19 partidas consecutivas sem perder e evitando a despromoção do clube do nordeste de França.”, destacou.Pelo Stade Reims, Will Still realizou 64 jogos, alcançando 25 vitórias, 18 empates e 21 derrotas.