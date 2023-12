Treinadora do Benfica anseia "dar o passo final" e ganhar a um histórico europeu

"Falta conseguirmos dar o passo final e esse passo é, nos momentos decisivos, não sermos só competitivos, é conseguirmos realmente pontuar e realmente ganhar. O futebol acaba por ser isso, não podemos estar a lutar uma vida inteira por ser competitivos, temos de lutar uma vida inteira para conseguir pontuar ou vencer os desafios", disse Filipa Patão, em conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz.



O Benfica chega à terceira jornada do Grupo A da 'Champions' feminina com três pontos alcançados ao fim de duas jornadas, resultantes de uma vitória sobre as suecas do Rosengard (1-0), após uma derrota na jornada inaugural com as espanholas do FC Barcelona (4-0).



Nas duas rondas que se seguem, as tricampeãs nacionais defrontarão o Eintracht Frankfurt, quatro vezes vencedor da prova, começando por receber as alemãs pela terceira jornada, na quarta-feira às 20:00.



Filipa Patão assume que, a cada ano que passa, o Benfica disputa a Liga dos Campeões feminina com uma maior ambição e deu como exemplo o último jogo disputado na competição, frente ao Rosengard.



"Finalizámos um jogo com o Rosengard ganhando por 1-0 e achando poder realmente ter feito muito melhor, poderíamos ter ganho por mais. A mentalidade está a mudar e a capacidade que temos para abordar este tipo de jogos também", salientou.



A guarda-redes Lena Pauels, uma das duas germânicas do plantel feminino benfiquista, também participou na antevisão à partida e reconheceu o seu entusiasmo pela oportunidade de realizar um duelo europeu no Estádio da Luz.



"Significa muito para nós, a sensação de jogar no Seixal é fantástica, mas amanhã (quarta-feira) vão haver muitos mais adeptos nas bancadas e precisamos deles, de um apoio muito grande dos nossos apoiantes. Significa muito para nós disputar um jogo de Liga dos Campeões no Estádio da Luz e espero que possamos ganhar o jogo e quem sabe no futuro possamos ter mais jogos aqui no estádio", disse.



A guarda-redes alemã de 25 anos, habitual titular na defesa das redes encarnadas, realça a importância do encontro na decisão do agrupamento, tendo em conta que as duas equipas entram para a terceira jornada empatadas, com três pontos.



"Os próximos dois jogos (ambos frente ao Eintracht Frankfurt) irão decidir quem passará aos quartos de final", declarou, ciente da importância da partida e da importância que uma eventual vitória poderia ter para a concretização do objetivo das águias em seguir em frente na competição.



O Benfica recebe o Eintracht Frankfurt na quarta-feira, a partir das 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, num jogo que vai ser arbitrado pela inglesa Rebecca Welsh.



Este irá ser o primeiro de dois confrontos entre portuguesas e alemãs, visto estar marcado para a ronda seguinte, a quarta do Grupo A, novo embate, agendado para 21 de dezembro, pelas 17:45 horas portuguesas, em Frankfurt, na Alemanha.