Treinadores de Casa Pia e Rio Ave em curso da UEFA

Filipe Martins e Luís Freire são os únicos treinadores de equipas da I Liga que fazem parte da lista divulgada para a formação que decorrerá durante um ano, dividida por três fases, a primeira das quais de 8 a 12 de maio.Fora dos 20 técnicos admitidos está o do também primodivisionário Vitória de Guimarães, Moreno, que integra a lista de candidatos suplentes, sendo o quarto nesse grupo de oito suplentes.Apesar de ser oficialmente o responsável técnico pelos vitorianos, Moreno continuará a não ser considerado como tal para os organismos que regem o futebol português, sendo que, no "papel", o treinador dos vimaranenses é João Aroso, adjunto de Moreno.Entre os 20 candidatos admitidos estão ainda, entre outros, António Oliveira, que recentemente deixou os brasileiros do Coritiba, Tozé Marreco, que dirige o Tondela, da II Liga, e Ricardo Sousa, ex-técnico do Mafra.Na lista de candidatos suplentes surgem, por exemplo, Tarantini, antigo jogador do Rio Ave, e Neca, adjunto de José Mota no Farense, da II Liga.