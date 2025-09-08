Treino de Portugal em Budapeste com chuva intensa e sem mais surpresas

Poucas horas depois do extremo Francisco Conceição ter sido dispensado do estágio da seleção nacional devido a problemas físicos, Martínez não teve outra surpresa de última hora, pelo menos nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social.



Sob chuva intensa, e inesperada, já que tem estado bom tempo na capital húngara, a equipas das 'quinas', com os jogadores a ficarem, em poucos segundos, completamente encharcados, fez os habituais exercícios de aquecimento, na parte final já com bola, num treino que contou com a presença presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.



Nesta fase, como é habitual, os três guarda-redes trabalharam separados dos jogadores de campo.



O Hungria-Portugal, da segunda jornada do Grupo F de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, está agendado para 20:45 (19:45 horas de Lisboa), precisamente na Puskas Arena, e terá arbitragem do belga Erik Lambrechts.