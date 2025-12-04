Trent Alexander-Arnold desfalca Real Madrid e deve falhar visita ao Benfica

De acordo com a imprensa espanhola, o lateral direito deverá estar ausente por um período de dois meses e quando o jogo da oitava e última jornada da fase de liga da 'Champions' entre Real Madrid e Benfica está agendado para 28 de janeiro.



Os exames efetuados ao defesa, de 27 anos, revelaram uma "lesão muscular na parte frontal da coxa", informaram os 'merengues' no seu site oficial.



Além do Benfica, o internacional inglês tem praticamente certa a ausência nos jogos da Liga dos Campeões com o Manchester City, na próxima quarta-feira, e com o Mónaco, em 20 de janeiro, ambos em casa.



Esta é a segunda lesão do lateral desde que chegou ao Real Madrid no final da última época, após ter feito toda a carreira, desde a formação, no Liverpool, e que em meados de setembro já tinha desfalcado os 'merengues' durante um mês.



Na Liga espanhola, o Real Madrid segue em segundo lugar, a um ponto do líder e rival FC Barcelona, enquanto na Liga dos Campeões a equipa madridista está em zona de apuramento direto, em quinto, a três jornadas do final da fase de liga.