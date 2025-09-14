Tribunal desportivo brasileiro retira suspensão de 12 jogos imposta a Bruno Henrique

O jogador brasileiro, igualmente obrigado a pagar uma multa de 60 mil reais (cerca de 11.018 dólares ou 9.456 euros), foi condenado por violações recorrentes do código de ética desportiva por responsabilidade num caso de manipulação de apostas desportivas.

Bruno Henrique é uma das principais peças ofensivas do Flamengo e a sua liberação representa um alívio para a equipa técnica do clube na reta final do Campeonato Brasileiro.

Apesar da decisão do tribunal, o avançado, aparentemente, não entrará em campo neste domingo, quando o Flamengo visitar o Juventude, uma vês que não se encontra entre os jogadores pré-selecionados pelo treinador Filipe Luís.

Segundo o tribunal, Bruno Henrique partilhou informações privilegiadas com um irmão sobre a sua intenção de receber um cartão amarelo num jogo a 1 de novembro de 2023, em que o Flamengo enfrentou o Santos pelo Campeonato Brasileiro.

A informação permitiu que familiares e amigos do jogador ganhassem elevados prémios em apostas em plataformas online.

O jogador também está a ser investigado criminalmente pelo mesmo facto e a Justiça já decidiu abrir um processo, ainda sem data determinada, pelos crimes de fraude desportiva e burla contra casas de apostas, cujas penas podem chegar a 17 anos e oito meses de prisão.

O processo, tanto na justiça desportiva como na penal, baseia-se em mensagens intercetadas entre o jogador e o seu irmão, nas quais é acordado o momento da infração.