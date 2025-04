Triunfo suado em Goodison Park permite ao City subir à condição ao quarto lugar

Em Liverpool, o ‘nulo’ persistiu durante os primeiros 45 minutos, mas o internacional português Matheus Nunes entendeu-se bem com o compatriota Bernardo Silva, antes de servir o jovem Nico O’Reilly, de 20 anos, para o 1-0, quando decorria o minuto 84.



No período de descontos, o croata Mateo Kovacic, que tinha ‘saltado’ do ‘banco’ aos 78, ainda foi a tempo de assinar o segundo tento dos ‘citizens’, aos 90+2, após ser assistido pelo alemão Ilkay Gundogan.



Com este desfecho, o tetracampeão inglês, que também teve o luso Rúben Dias no centro da defesa, ultrapassou na classificação o Notthingham Forest, de Nuno Espírito Santo, e ascendeu, à condição, ao quarto posto, com 58 pontos, contra os 59 do Newcastle (terceiro), 63 do Arsenal (segundo) e 76 do líder e quase campeão Liverpool, todos com o jogo desta ronda por disputar.



Os ‘toffees’, que tiveram o guarda-redes João Virgínia entre os suplentes, seguem na 13.ª posição, com 38, os mesmos do Manchester United (14.º), de Ruben Amorim, que no domingo recebe o Wolverhampton, de Vítor Pereira.



Um ‘bis’ do camaronês Bryan Mbeumo (09 e 48) e golos do congolês Yoane Wissa (58) e do dinamarquês Christian Norgaard (90+5) permitiram ao Brentford ultrapassar em casa o Brighton (4-2) e voltar aos triunfos na Premier League, quatro jogos depois.



A jogarem reduzidos a 10 jogadores, face ao cartão vermelho direto admoestado ao brasileiro João Pedro (62), os tentos dos ‘seagulls’ foram apontados por Danny Welbeck (45+3) e Kaoru Mitoma (81).



Sem golos terminou o duelo entre o Crystal Palace e o Bournemouth, que jogou toda a segunda parte com mais um elemento, por expulsão de Chris Richards.



Em Londres, o West Ham esteve quase a voltar a vencer na prova, na receção ao lanterna-vermelha e já despromovido Southampton (1-1), que teve no gaulês Lesley Ugochukwu (90+3) o autor do tento do empate, em resposta ao remate certeiro de Jarrod Bowen (47).



O português Mateus Fernandes alinhou de início nos ‘saints’ e cumpriu os 90 minutos.