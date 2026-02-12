Tuchel lidera Seleção inglesa até 2028





(Com Lusa)

Tuchel, de 52 anos, assumiu o comando técnico da seleção dos ‘três leões’ em outubro de 2024, tendo assinado um contrato que terminava após o Mundial2026, que se realiza no Canadá, Estados Unidos e México, no qual a Inglaterra procura conquistar um título que lhe escapa desde 1966.“O acordo garantirá clareza e foco total no relvado durante os jogos de Inglaterra no Mundial que se disputa este verão. Também assegurará a continuidade na Liga A da Liga das Nações, que se inicia quase de seguida, em setembro”, informou o organismo federativo, em comunicado.Sob a liderança de Tuchel, a seleção vice-campeã europeia venceu todos os oito jogos da fase de qualificação para o Mundial2026 – que contará também com a presença de Portugal -, sem ter sofrido qualquer golo, num grupo que incluía ainda a Albânia, Sérvia, Letónia e Andorra.Num total de 10 jogos como selecionador inglês, o treinador alemão ganhou nove e perdeu apenas o particular com o Senegal, por 3-1, em Nottingham, em junho de 2025.“Não é segredo que adorei todos os minutos que trabalhei com os meus jogadores e técnicos adjuntos e mal posso esperar para os liderar no Campeonato do Mundo. É uma oportunidade incrível e daremos o nosso melhor para deixar o país orgulhoso”, observou Tuchel.Na equipa técnica de Tuchel está o português Hilário, antigo guarda-redes de clubes como o FC Porto, Nacional ou Chelsea, que também renovou contrato até 2028.