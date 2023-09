Turquia conquista inédito título europeu de voleibol feminino ao bater a Sérvia

O feito histórico foi conseguido pelos parciais de 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 e 15-13, em duas horas e 21 minutos, destacando-se a atuação da cubana naturalizada Melissa Vargas, com 41 pontos, que foi resolvendo boa parte dos problemas da equipa.



Depois de duas pratas e três bronzes, a Turquia, que já tinha afastado, nas meias-finais, a campeã Itália, conquistou o inédito ouro na quinta vez consecutiva em que atingiu as meias-finais da competição.



A Sérvia, bicampeã mundial em título, e que tem três pratas e dois bronzes, procurava o quarto êxito, depois dos títulos em 2011, 2017 e 2019, contudo os 37 pontos de Tijana Boskovic revelaram-se insuficientes para fazer vingar as duas vantagens que teve no encontro, por 1-0 e 2-1.



No jogo de atribuição do terceiro lugar, os Países Baixos bateram a Itália, campeã em 2021, por 3-0, pelos parciais de 25-23, 28-26 e 25-20.



No ranking de vencedores, a extinta União Soviética continua a liderar, com 13 títulos, seguida da Rússia com seis, enquanto Itália e Sérvia continuam com três.